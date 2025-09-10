ua en ru
Ворог не знижує активність на Покровському напрямку: яка ситуація на фронті

Середа 10 вересня 2025 17:09
Ворог не знижує активність на Покровському напрямку: яка ситуація на фронті Фото: Генштаб розповів про ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На фронті від початку доби 10 вересня відбулося 82 бойових зіткнення. Російські окупанти атакують майже на всіх напрямках, найбільше - на Покровському.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни за сьогодні відбивали п’ять ворожих атак, чотири боєзіткнення досі тривають.

Авіація загарбників завдала восьми ударів, скинувши при цьому вісімнадцять керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 118 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив шість атак у районах Вовчанська, Амбарного та Одрадного.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбивали дві атаки ворога в районах Мирного та Борівської Андріївки, одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку за сьогодні загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Середнє, Колодязі та Шандриголове, одне боєзіткнення досі триває.

На Сіверському напрямку підрозділи росіян шість разів намагалися просуватися на позиції наших військ у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку Виїмки. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку ворог тричі здійснював наступальні дії у районі Майського та в напрямках Ступочок й Предтечиного, два боєзіткнення досі тривають.

На Торецькому напрямку противник сім разів намагався вклинитися в нашу оборону в районах Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та Полтавки. Одне боєзіткнення ще триває.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 26 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Вільне, Золотий Колодязь, Никанорівка, Родинське, Новоекономічне, Миролюбівка, Звірове, Удачне, Дачне, Новоукраїнка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 22 атаки.

На Новопавлівському напрямку українські захисники зупинили 11 штурмових дій ворожих військ, ще чотири боєзіткнення досі тривають. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Філія, Олександроград, Маліївка, Ольгівське, Новоіванівка та в напрямку Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз наступав на позиції наших захисників в районі Білогір’я. Авіаційного удару некерованими ракетами зазнало Залізничне.

На Оріхівському напрямку противник один раз проводив наступальні дії в районі Плавнів, отримав відсіч.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві атаки противника в напрямку Антонівки та Садового.

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила орієнтовно 1 091 000 військових.

Зокрема, за минулу добу втрати російської армії склали 990 солдатів. Також вчора українські бійці знищили 3 танки, 1 бойову броньовану машину, 29 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 347 дронів та іншу техніку ворога.

