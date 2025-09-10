Враг не снижает активность на Покровском направлении: какая ситуация на фронте

На фронте с начала суток 10 сентября произошло 82 боевых столкновения. Российские оккупанты атакуют почти на всех направлениях, больше всего - на Покровском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины за сегодня отражали пять вражеских атак, четыре боестолкновения до сих пор продолжаются.

Авиация захватчиков нанесла восемь ударов, сбросив при этом восемнадцать управляемых авиационных бомб. Кроме того, враг осуществил 118 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг совершил шесть атак в районах Волчанска, Амбарного и Отрадного.

На Купянском направлении Силы обороны отражали две атаки врага в районах Мирного и Боровской Андреевки, одно боестолкновение продолжается.

На Лиманском направлении за сегодня захватническая армия осуществила восемь атак на позиции украинцев в районах населенных пунктов Грековка, Среднее, Колодязи и Шандриголово, одно боестолкновение до сих пор продолжается.

На Северском направлении подразделения россиян шесть раз пытались продвигаться на позиции наших войск в районах Серебрянки, Григорьевки и в направлении Выемки. Одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении враг трижды осуществлял наступательные действия в районе Майского и в направлениях Ступочек и Предтечино, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Торецком направлении противник семь раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Щербиновки, Плещеевки, Русиного Яра и Полтавки. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты совершили 26 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Вольное, Золотой Колодец, Никаноровка, Родинское, Новоэкономичное, Миролюбовка, Зверево, Удачное, Дачное, Новоукраинка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 22 атаки.

На Новопавловском направлении украинские защитники остановили 11 штурмовых действий вражеских войск, еще четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Филиал, Александроград, Малиевка, Ольговское, Новоивановка и в направлении Ивановки.

На Гуляйпольском направлении враг один раз наступал на позиции наших защитников в районе Белогорья. Авиационный удар неуправляемыми ракетами подверглось Железнодорожное.

На Ореховском направлении противник один раз проводил наступательные действия в районе Плавней, получил отпор.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили две атаки противника в направлении Антоновки и Садового.