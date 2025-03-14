Ворог змінює тактику. У ЗСУ розповіли про ситуацію на півночі Сумської області

На півночі Сумської області ворог, крім диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), намагається застосовувати й малі групи піхоти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-тактичного угруповання військ (ОТУВ) "Сіверськ" Вадима Мисника в ефірі телемарафону.
Як пояснив Мисник, тактика ДРГ змінюється в залежності від пори року, але здебільшого сьогодні мова йде про активність бойову - ворог використовує малі групи піхоти.
Він додав, що Сили оборони застосовують увесь наявний арсенал озброєння проти окупантів, у тому ж числі й ДРГ. За його словами, активність диверсійно-розвідувальних груп на півночі є постійною, але у Чернігівській області з Нового року більше спроб просунутись не фіксувалось.
"На півночі Сумської області такі поодинокі випадки відбуваються, але наші Сили оборони своєчасно виявляють їх, знищують, не дають проникати на нашу територію, але саме бойова активність на кордоні здійснюється в тих районах, на флангах, де наші Сили оборони виконують бойові задачі на території ворога", - додав він.
В питанні бойової техніки, як розповів Мисник, у ворога зовсім погано, оскільки такі спроби фіксуються ще на підході до кордону й знищуються.
Як повідомляли у Державній прикордонній службі України (ДПСУ), ворог змінив тактику використання техніки на кордоні з Сумською областю та перейшов до малих штурмових груп.
Зокрема в мережі раніше повідомляли про нібито масовий прорив росіян на кордоні регіону, але пізніше ЗСУ спростували ці чутки та повідомили, що ситуація залишається під контролем.
Детальніше про те, що відомо про спроби військ РФ прорвати кордон у Сумській області та що там насправді відбувається - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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