Враг меняет тактику. В ВСУ рассказали о ситуации на севере Сумской области

Как пояснил Мысник, тактика ДРГ меняется в зависимости от времени года, но в основном сегодня речь идет об активности боевой - враг использует малые группы пехоты.

Он добавил, что Силы обороны применяют весь имеющийся арсенал вооружения против оккупантов, в том числе и ДРГ. По его словам, активность диверсионно-разведывательных групп на севере является постоянной, но в Черниговской области с Нового года больше попыток продвинуться не фиксировалось.

"На севере Сумской области такие единичные случаи происходят, но наши Силы обороны своевременно обнаруживают их, уничтожают, не дают проникать на нашу территорию, но именно боевая активность на границе осуществляется в тех районах, на флангах, где наши Силы обороны выполняют боевые задачи на территории врага", - добавил он.

В вопросе боевой техники, как рассказал Мысник, у врага совсем плохо, поскольку такие попытки фиксируются еще на подходе к границе и уничтожаются.