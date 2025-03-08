ЦПД спростував фейк про "масовий прорив" росіян на кордоні Сумської області

Українців попередили про поширення фейкової інформації щодо масового прориву військ РФ на Сумщині. Центр протидії дезінформації (ЦПД) спростували ці чутки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації РНБО.

У мережі шириться інформація про нібито масовий прорив військ РФ на кордоні Сумської області. Однак у ЗСУ спростували ці чутки та повідомили, що ситуація залишається під контролем.

За даними угруповання військ "Курськ", масового прориву кордону між населеними пунктами Новеньке та Журавка наразі не зафіксовано.

Ворог діє невеликими групами по кілька осіб, намагаючись закріпитися на українській території та розширити зону бойових дій.

"Сили оборони України ефективно знищують такі групи. Довіряйте лише верифікованим джерелам інформації", - зазначили у ЦПД.