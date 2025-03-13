Kill-зона. Чому РФ каже про "прорив кордону" в Сумській області й що там відбувається

Поки у Курській області тривають бої, російська армія намагається прорвати кордон у Сумській області. Малими штурмовими групами росіяни намагаються просунутися вглиб України, зокрема, біля села Новеньке та закріпитися.

Що відомо про спроби військ РФ прорвати кордон на Сумщині та що там насправді відбувається - зібрало РБК-Україна в матеріалі.

Що кажуть росіяни про "прорив кордону" в Сумській області

Останніми тижнями російська армія посилила свій наступ у Курській області, намагаючись витіснити українські війська з Курщини, які перебувають там з моменту операції, розпочатої в серпні 2024 року.

В рамках цього противник продовжує здійснювати рейди вздовж міжнародного кордону між Сумською та Курською областями. Зокрема, агресор відправляє своїх штурмовиків невеликими групами у напрямку села Новеньке (Сумська область), яке знаходиться в прикордонні, там ворог здійснює спроби закріпитися.

Як днями заявив голова Сумської ОВА Володимир Артюх, зараз підрозділи російських військ на території області відсутні, а поодинокі групи знищуються. Ворог веде інтенсивні обстріли Сумщини, все частіше застосовуючи дрони.

"На сьогодні на територію області не зайшов жоден підрозділ росіян. Намагання ворога зайти на Сумщину окремими групами є, однак завдячуючи нашим Збройним силам, силам оборони, з використанням засобів авіаційного, ракетного ураження ці групи знищуються", - розповідав Артюх.

Натомість російський диктатор Володимир Путін, який вчора вперше відвідав Курську область за час семимісячної операції ЗСУ, наказав своїм терористичним військам "в найкоротший термін" витіснити українські сили з Курської області та "подумати" про створення так званої "зони безпеки" вздовж російського кордону Курської області.

Своєю чергою начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов доповів Путіну, що "на окремих напрямках армія Росії" нібито вийшла з курського прикордоння, нібито "перейшла держкордон і увійшла до Сумської області".

Мапа: територія українського плацдарму на Курщині останнім часом скоротилася (deepstatemap)

Що відбувається: пояснення Держприкордонслужби

Як зазначають в ДПСУ, ситуація в межах Сумської області по відтинку, де Сили оборони України ведуть свою операцію в Курській області, кардинально не змінилася.

"Фактично по лівому флангу, якщо дивитися на цю територію, ворог як і раніше намагається там, накопичуючись, перейти наш кордон, закріпитися. Йдеться про напрямок населеного пункту Новеньке", - розповів в коментарі РБК-Україна речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, ціллю противника скоріш за все є оточення українських військ в Курській області або ж перерізання логістичних шляхів. Однак закріпитися у ворога не вдається, оскільки відтинок кордону в напрямку Новенького не дозволяє ворогу використовувати техніку, яка б могла прорвати український кордон.

"Тому вони (росіяни - ред.) вдалися до тактики застосування малих штурмових груп. Це фактично по кілька осіб, інколи група може максимум досягати 5 військовослужбовців із задачею перебігти наш кордон, максимально перейти наш кордон, закріпитися, накопичуватися і розширити зону бойових дій", - каже Демченко.

Він наголосив, що українські воїни протистоять окупантам, не даючи їм змоги закріпитися.

"Фактично ця територія така kill-зона. Москалі забігають та вмирають, бо по них ведеться вогонь. І досягти своєї цілі ворог не може. Це вже неодноразово по лівому флангу противник намагається здійснити такі дії", - зазначив Демченко.

Він нагадав, що ще коли український плацдарм на території Курщини був ширшим, орієнтовно тижнів 3 тому була спроба військ РФ прорвати кордон по напрямку населеного пункту Журавка. Тоді ворог навіть використовував колони техніки, які сунули до нашого кордону. Але вони були знищені.

Фото: населені пункти Журавка і Новеньке (Сумська область), куди намагається прорватися ворог (deepstatemap)

Речник ДПСУ також спростував вчорашні російські заяви про те, що їхнім військам буцімто вдалося перейти український кордон на Сумщині.

"Фактично прориву кордону, як це може інтерпретувати у РФ будь-хто, на даний момент немає. Те, що окремі військовослужбовці перетнули кордон, намагаючись закріпитися на нашій території, а потім вмерли, - це не прорив кордону. Бо фактично всю лінію держкордону з Росією можна вважати лінією фронту. І ворог може будь-де може намагатися прорватися, застосовувати якісь групи, в тому числі ДРГ", - підсумував Демченко.