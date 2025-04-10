Ворог змінює тактику: МВС попереджає про нову загрозу від російських БПЛА

Російська армія застосовує нову тактику, щоб завдати шкоди життю та здоров'ю українців. Тепер терористи не просто атакують українські міста і села, а застосовують БПЛА, що розкидають вибухонебезпечні предмети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ (МВС) України.
За даними МВС, ці вибухонебезпечні предмети можуть використовуватись ворогом для ураження будь-якого з регіонів України. Ризик надзвичайно високий і через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий.
Міністерство внутрішніх справ показало фото вибухонебезпечних предметів, які можуть скидати росіяни з БПЛА.
Фото: приклад вибухонебезпечних предметів (t.me/mvs_ukraine)
"Уважно подивіться на фото - так можуть виглядати ці вибухонебезпечні предмети. Зображені вибухонебезпечні предмети вилучені в Києві, зовнішній вигляд може відрізнятися", - додали в МВС.
МВС закликає попередити близьких і рідних про нову загрозу ворога.
"Якщо ви побачили підозрілий предмет, не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101, 102 чи 112", - наголосили правоохоронці.
Нагадаємо, нещодавно у місті у Світловодську Кіровоградської 1,7-річна дівчинка отримала травми внаслідок вибуху невідомого предмета. Він здетонував, коли знаходився у неї в руках. Як повідомила поліція, дитину госпіталізували.
Раніше РБК-Україна писало, що в Україні на територіях, забруднених вибухонебезпечними предметами, встановлюють попереджувальні знаки. Вони мають запобігти випадковому потраплянню людей у небезпечні зони. Знаки зазвичай червоного кольору з білими написами або символами та розміщуються вздовж доріг, стежок і біля входів на небезпечні території. Якщо ви побачили такий знак, то до цієї території не можна наближатися.
Також ми писали, як пояснити дітям про небезпеку вибухонебезпечних предметів. Вони можуть бути замасковані під іграшки, мобільні телефони чи навіть звичайні речі. Дітям слід пояснювати, що будь-яка підозріла знахідка може бути смертельно небезпечною.
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