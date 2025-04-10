Враг меняет тактику: МВД предупреждает о новой угрозе от российских БПЛА

Российская армия применяет новую тактику, чтобы нанести вред жизни и здоровью украинцев. Теперь террористы не просто атакуют украинские города и села, а применяют БПЛА, разбрасывающие взрывоопасные предметы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД) Украины.
По данным МВД, эти взрывоопасные предметы могут использоваться врагом для поражения любого из регионов Украины. Риск чрезвычайно высок и потому, что время взрыва таких боеприпасов неизвестно.
Министерство внутренних дел показало фото взрывоопасных предметов, которые могут сбрасывать россияне с БПЛА.
Фото: пример взрывоопасных предметов (t.me/mvs_ukraine)
"Внимательно посмотрите на фото - так могут выглядеть эти взрывоопасные предметы. Изображенные взрывоопасные предметы изъяты в Киеве, внешний вид может отличаться", - добавили в МВД.
В ведомстве уточнили, что взрывоопасные предметы, которыми оснащают российские БпЛА, похожи на трубу с квадратными насечками на корпусе. Диаметр около 5 см, длина 35-40 см.
МВД призывает предупредить близких и родных о новой угрозе врага.
"Если вы увидели подозрительный предмет, не подходите, не трогайте, звоните 101, 102 или 112", - отметили правоохранители.
Напомним, недавно в городе в Светловодске Кировоградской области 1,7-летняя девочка получила травмы в результате взрыва неизвестного предмета. Он сдетонировал, когда находился у нее в руках. Как сообщила полиция, ребенка госпитализировали.
Ранее РБК-Украина писало, что в Украине на территориях, загрязненных взрывоопасными предметами, устанавливают предупредительные знаки. Они должны предотвратить случайное попадание людей в опасные зоны. Знаки обычно красного цвета с белыми надписями или символами и размещаются вдоль дорог, троп и у входов на опасные территории. Если вы увидели такой знак, то к этой территории нельзя приближаться.
Также мы писали, как объяснить детям об опасности взрывоопасных предметов. Они могут быть замаскированы под игрушки, мобильные телефоны или даже обычные вещи. Детям следует объяснять, что любая подозрительная находка может быть смертельно опасной.
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