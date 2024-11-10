Ворог змінює тактику. У Києві розповіли про результати роботи ППО під час атаки "Шахедів"

Чиновник зазначив, що росармія продовжує терор мирних населених пунктів, а "Київ у ворога залишається на першому місці в списку".

"Цієї ночі російські війська знову запустили на мирні помешкання киян свої ударні дрони", - розповів керівник адміністрації.

Він нагадав, що у Києві повітряну тривогу оголошували двічі, і сумарно вона тривала майже п'ять годин.

"Останнім часом противник почав змінювати тактику застосування своїх безпілотників. Але і усі складові Сил оборони України, задіяні в охороні повітряного простору відповідним чином ефективно реагують на нові виклики", - йдеться в заяві глави КМВА.

Відтак, констатує він, сьогодні українські захисники "знешкодили різними способами біля півтора десятка ворожих БпЛА, які загрожували Києву".

"У столиці без руйнувань та постраждалих", - додав керівник адміністрації.

Атака "Шахедів" на Київ

Як повідомлялося раніше, у суботу ввечері, 9 листопада, у Києві через загрозу атаки БПЛА ворога також оголошували повітряну тривогу.

Також нагадаємо, що росармія знову запустила для ударів по Україні кілька груп "Шахедів" з різних напрямків.

Крім того, у Київській області тривала робота протиповітряної оборони через ворожі дрони.

Раніше ми писали, що у Києві було чути серію вибухів на тлі "Шахедної" атаки цієї ночі.

А також близько четвертої години ранку у Києві знову оголосили повітряну тривогу через атаку "Шахедів" - вона тривала трохи більше як пів години.