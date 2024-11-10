У Києві знову оголосили повітряну тривогу через атаку "Шахедів" (відбій)

У Києві у ніч проти 10 листопада була оголошена повітряна тривога. Фіксувався рух ворожого ударного безпілотника у бік міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію .

Сигнал тривоги пролунав у столиці близько 03.57.

Мешканців Києва закликали негайно прямувати до укриттів, та залишатися там до відбою тривоги.

Начальник КМВА Сергій Попко попередив про загрозу БпЛА противника для столиці.

Додамо, у Повітряних силах ЗСУ перед тим інформували про рух ударного безпілотника російських окупантів повз Бровари у напрямку Києва.

Оновлено: відбій тривоги

Пізніше, о 04.33, у КМВА заявили про відбій загрози ворожих повітряних ударів по столиці.

Атака "Шахедів" на Київ

Нагадаємо, напередодні ввечері, 9 листопада, у Києві через загрозу атаки БПЛА ворога також оголошували повітряну тривогу.

Як повідомлялося, росармія знову запустила для ударів по Україні кілька груп "Шахедів" з різних напрямків.

Додамо, що у Київській області тривала робота протиповітряної оборони через ворожі дрони.

Крім того, у Києві було чути серію вибухів на тлі "Шахедної" атаки цієї ночі.