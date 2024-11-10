У Києві на тлі загрози "Шахедів" було чути вибухи
В районі міста Київ у ніч проти 10 листопада пролунали вибухи. У столиці триває повітряна тривога через загрозу ворожих атак із застосуванням "Шахедів".
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Вибух у Києві було чути близько 00.03. Через кілька хвилин пролунала ще серія вибухів.
Перед тим у Повітряних силах інформували про фіксацію руху ударних безпілотників противника, зокрема, у напрямку Київської області з боку Чернігівської, Полтавської та Сумської областей.
Між тим у моніторингових групах пишуть про рух дронів-камікадзе ворога у бік столиці з різних напрямків, та висловлюють припущення, що вибухи пов'язані з роботою ППО.
Масована дронова атака
Додамо, що у Київській області між тим також триває робота протиповітряної оборони через "Шахеди".
Також повідомлялося, що 9 листопада у Києві через загрозу атаки БПЛА ворога оголосили повітряну тривогу (о 22.07). Вона триває досі.
Як повідомлялося, раніше, ввечері 9 листопада російські загарбники запустили для ударів по Україні кілька груп "Шахедів" з різних напрямків. Так, у низці областей України була оголошена повітряна тривога.
Нагадаємо, під час минулої дронової атаки у ніч проти 9 листопада російські окупанти запустили по Україні 51 ударний БПЛА та безпілотники невстановленого типу. Протиповітряна оборона ЗСУ працювала в 11 областях.
Тоді під час відбиття ворожої повітряної атаки були знищені 32 ворожі безпілотники. Ще 18 БПЛА були локаційно втрачені у різних регіонах України.
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