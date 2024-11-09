У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів
Фото: в Києві оголошено повітряну тривогу (РБК-Україна, Червінська Юлія)
У Києві ввечері, 9 листопада, оголосили повітряну тривогу. Її причиною є загроза застосування ворожих дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог та Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Сигнал повітряної тривоги в столиці пролунав о 22:10. Перед цим військові попереджали, що є загроза застосування ворожих дронів.
"Ударний БпЛА у напрямку Києва!", - повідомили в ПС.
Нагадаємо, що в ніч на 9 жовтня в Києві також було оголошено тривогу. Того разу вона була пов'язана із загрозою застосування дронів-камікадзе росіян.
Раніше сьогодні також в Києві оголошували тривогу. Проте через загрозу балістики.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.