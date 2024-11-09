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У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів

Київ, Субота 09 листопада 2024 22:10
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У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів Фото: в Києві оголошено повітряну тривогу (РБК-Україна, Червінська Юлія)
Автор: Каріна Левицька

У Києві ввечері, 9 листопада, оголосили повітряну тривогу. Її причиною є загроза застосування ворожих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту тривог та Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Сигнал повітряної тривоги в столиці пролунав о 22:10. Перед цим військові попереджали, що є загроза застосування ворожих дронів.

"Ударний БпЛА у напрямку Києва!", - повідомили в ПС.

У Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів

Нагадаємо, що в ніч на 9 жовтня в Києві також було оголошено тривогу. Того разу вона була пов'язана із загрозою застосування дронів-камікадзе росіян.

Раніше сьогодні також в Києві оголошували тривогу. Проте через загрозу балістики.

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