РФ запустила по Україні кілька груп "Шахедів" з різних напрямків: де загроза ударів
Ввечері у суботу, 9 листопада, російські терористи запустили в напрямку України дрони "Шахед" одночасно з кількох напрямків. У низці областей оголошено повітряну тривогу, працює ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Ударні дрони почали запускати ще вдень. До вечора їх суттєво побільшало.
Станом на 23:17 військові повідомили про наступні БпЛА у повітряному просторі нашої країни:
- Декілька груп БпЛА виявлені у Чернігівській області, рухаються курсом на Київську область.
- Декілька груп дронів у Сумській області курсом на Полтавську та Чернігівську області.
- Декілька груп "Шахедів" у Полтавській області, рухаються в північно-західному напрямку.
- Безпілотники з Черкаської та Полтавської областей у напрямку Київської області.
- БпЛА з Херсонської на Миколаївську область.
- Також дрони рухаються з акваторії Чорного моря курсом на Одеську область, зокрема на місто Чорноморськ.
- Група безпілотників з акваторії Чорного моря курсом на Миколаївську область.
О 23:35 військові повідомили про ударний БпЛА в Київській області, рухається курсом на Бровари.
За даними моніторингових пабліків, у повітряному просторі України перебувають від 60 до 100 ворожих БпЛа. З них понад 30 рухаються в напрямку Києва.
Оновлено 23:54
- Безпілотники на півночі Київської курсом на Житомирську область.
- БпЛА з Чернігівської та Полтавської областей курсом на Київську область.
- "Шахеди" у Сумській області курсом на Полтавську та Чернігівську області.
- Дрони з Херсонської на Дніпропетровську області.
- БпЛА в Одеській області, рухаються у північно-західному напрямку.
- "Шахеди" з акваторії Чорного моря курсом на Одеську область.
- Безпілотники на сході Дніпропетровської, курсом на Харківську область.
- БпЛА на півдні Харківської області, рухаються курсом на північ.
- "Шахеди" у Полтавській області, рухаються в північно-західному напрямку.
- Безпілотники з Миколаївської на Кіровоградську область.
- Дрони з Херсонської на Миколаївську область.
Також ударні БпЛА рухаються з акваторії Чорного моря в напрямку Одеси.
Наразі мапа повітряних тривог виглядає так:
Масштабна атака дронами
У другій половині дня суботи, 9 листопада, російські військові почали запускати в напрямку України групи ударних дронів типу "Шахед".
О 17:00 в Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу ударів балістичними ракетами.
Близько 22:00 у столиці оголосили повітряну тривогу через наближення ворожих дронів.
Згодом стало відомо про вибухи у Київській області через роботу сил ППО по ворожих цілях.
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