Ворог збільшив застосування фугасних авіабомб: у ЗСУ розповіли про ситуацію в районі Бахмута

Ворог продовжує тиснути та здійснювати штурмові дії в районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, однак зазнає відсічі та втрат. Весь відтінок Бахмутського фронту наразі у вогні.
Про це сказав офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашников, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
На сьогодні росіяни збільшили застосування фугасних авіабомб: якщо раніше ці випадки були поодинокими, то сьогодні це вже переходить на десятки.
Крім того, Росія перейшла до тактики механізованих штурмових ударних груп, посилила і артилерійську складову. За словами Калашникова, ворог не жалкує ані техніки, ані особового складу та намагається просуватися на деяких локаціях.
"Наразі ми не просто захищаємо позиції та відбиваємо атаки, а й намагаємося переходити у штурмові дії, тобто просуватися вперед та займати вогневі позиції ворога. У Іванівському та Богданівці це саме так і відбувалося, тому сказати, що це позиційна війна неможливо", - повідомив офіцер.
Також він додав, що будь-які ресурси наразі необхідні. Це і піхотна складова, особливо артилерія, механізована складова, броньована техніка, підтримка мінометів та танків. А також дрони, які "відіграють дуже важливу роль як в наступі, так і в атаках".
Нагадаємо, наступ Росії в районі Авдіївки сповільнюється після швидких успіхів. Україна спрямувала значні сили для захисту цього району, а російські війська атакують у відкритих полях з мінімальним прикриттям. Після того, як російські війська захопили місто Авдіївка три тижні тому, Київ та його союзники переймалися, що ворожі сили зможуть швидко продовжити свій наступ до стратегічних та населених пунктів. Однак після стрімких успіхів у наступні дні російські напади зупинилися навколо трьох сусідніх сіл.
Крім того, Генштаб ЗСУ оприлюднив ситуацію на фронті станом на 10 березня. Так, упродовж доби відбулося 73 бойових зіткнення. Ворог здійснив 5 ракетних та 95 авіаційних ударів та 136 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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