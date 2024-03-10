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Враг увеличил применение фугасных авиабомб: в ВСУ рассказали о ситуации в районе Бахмута

Фото: враг увеличил применение фугасных авиабомб: в ВСУ рассказали о ситуации в районе Бахмута (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Враг продолжает давить и осуществлять штурмовые действия в районе Богдановки, Ивановского, Клещиевки, однако несет отпор и потери. Весь оттенок Бахмутского фронта в огне.

Об этом сказал офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Сегодня россияне увеличили применение фугасных авиабомб: если раньше эти случаи были единичными, то сегодня это уже переходит на десятки.

  • в Клещиевке россияне оставили свою технику, есть потери личного состава во время наступлений;
  • велись бои за Ивановское: враг понес потери, некоторые позиции украинская армия вернула;
  • непростые бои были в Богдановке: враг привлекал как технику, так и личный состав. Силы обороны Украины имели незначительный успех.

Кроме того, Россия перешла к тактике механизированных ударных штурмовых групп, усилила и артиллерийскую составляющую. По словам Калашникова, враг не жалеет ни техники, ни личного состава и пытается продвигаться по некоторым локациям.

"Пока мы не просто защищаем позиции и отбиваем атаки, но и пытаемся переходить в штурмовые действия, то есть продвигаться вперед и занимать огневые позиции врага. В Ивановском и Богдановке это именно так и происходило, поэтому сказать, что эта позиционная война невозможно", - сообщил офицер.

Также он добавил, что любые ресурсы необходимы. Это и пехотная составляющая, особенно артиллерия, механизированная составляющая, бронированная техника, поддержка минометов и танков. А также дроны, которые играют очень важную роль как в наступлении, так и в атаках.

Напомним, наступление России в районе Авдеевки замедляется после скорых успехов . Украина направила значительные силы для защиты этого района, а российские войска атакуют в открытых полях с минимальным прикрытием. После того, как российские войска захватили город Авдеевка три недели назад, Киев и его союзники беспокоились, что вражеские силы смогут быстро продолжить свое наступление в стратегические и населенные пункты. Однако после стремительных успехов в последующие дни российские нападения остановились вокруг трех соседних деревень.

Кроме того, Генштаб ВСУ обнародовал ситуацию на фронте по состоянию на 10 марта . Так, за сутки произошло 73 боевых столкновения. Враг совершил 5 ракетных и 95 авиационных ударов и 136 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

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