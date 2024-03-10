Ворог збільшив застосування фугасних авіабомб: у ЗСУ розповіли про ситуацію в районі Бахмута

Ворог продовжує тиснути та здійснювати штурмові дії в районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, однак зазнає відсічі та втрат. Весь відтінок Бахмутського фронту наразі у вогні.

Про це сказав офіцер пресслужби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашников, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

На сьогодні росіяни збільшили застосування фугасних авіабомб: якщо раніше ці випадки були поодинокими, то сьогодні це вже переходить на десятки.

у Кліщіївці росіяни залишили свою техніку, є втрати особового складу під час наступів;

велися бої за Іванівське: ворог зазнав втрат, деякі позиції українська армія повернула;

непрості бої були у Богданівці: ворог залучав як техніку, так і особовий склад. Сили оборони України мали незначний успіх.

Крім того, Росія перейшла до тактики механізованих штурмових ударних груп, посилила і артилерійську складову. За словами Калашникова, ворог не жалкує ані техніки, ані особового складу та намагається просуватися на деяких локаціях.

"Наразі ми не просто захищаємо позиції та відбиваємо атаки, а й намагаємося переходити у штурмові дії, тобто просуватися вперед та займати вогневі позиції ворога. У Іванівському та Богданівці це саме так і відбувалося, тому сказати, що це позиційна війна неможливо", - повідомив офіцер.

Також він додав, що будь-які ресурси наразі необхідні. Це і піхотна складова, особливо артилерія, механізована складова, броньована техніка, підтримка мінометів та танків. А також дрони, які "відіграють дуже важливу роль як в наступі, так і в атаках".