Враг увеличил применение фугасных авиабомб: в ВСУ рассказали о ситуации в районе Бахмута

Враг продолжает давить и осуществлять штурмовые действия в районе Богдановки, Ивановского, Клещиевки, однако несет отпор и потери. Весь оттенок Бахмутского фронта в огне.

Об этом сказал офицер пресс-службы 26 артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича Олег Калашников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Сегодня россияне увеличили применение фугасных авиабомб: если раньше эти случаи были единичными, то сегодня это уже переходит на десятки.

в Клещиевке россияне оставили свою технику, есть потери личного состава во время наступлений;

велись бои за Ивановское: враг понес потери, некоторые позиции украинская армия вернула;

непростые бои были в Богдановке: враг привлекал как технику, так и личный состав. Силы обороны Украины имели незначительный успех.

Кроме того, Россия перешла к тактике механизированных ударных штурмовых групп, усилила и артиллерийскую составляющую. По словам Калашникова, враг не жалеет ни техники, ни личного состава и пытается продвигаться по некоторым локациям.

"Пока мы не просто защищаем позиции и отбиваем атаки, но и пытаемся переходить в штурмовые действия, то есть продвигаться вперед и занимать огневые позиции врага. В Ивановском и Богдановке это именно так и происходило, поэтому сказать, что эта позиционная война невозможно", - сообщил офицер.

Также он добавил, что любые ресурсы необходимы. Это и пехотная составляющая, особенно артиллерия, механизированная составляющая, бронированная техника, поддержка минометов и танков. А также дроны, которые играют очень важную роль как в наступлении, так и в атаках.