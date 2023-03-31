UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ворог зазнає втрат, місто не оточене: у ЗСУ розповіли про ситуацію в районі Авдіївки

Фото: у ЗСУ розповіли про ситуацію в районі Авдіївки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові не дають російським окупантам оточити Авдіївку, у лавах ворога є втрати

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександра Тарнавського в Telegram.

За його словами, росіяни не припиняють спроби оточити Авдіївку. При цьому вони застосовують штурмові групи ПВК "Вагнера", обстрілюють місто з артилерії та авіації, використовують бронетехніку.

"Сили оборони утримують місто і завдають ворогові значних втрат, зокрема, знищуються танки та інша бронетехніка. Стоїть завдання не допустити оточення і завдавати ворогові максимальних втрат. Воно чітко виконується нашими воїнами", - написав Тарнавський.

Нагадаємо, раніше експерт Роман Світан заявляв, що Україна може використовувати Авдіївку як плацдарм для контрнаступу на Донецьк.

Також ми писали, що, за словами експерта Олександра Коваленка, Авдіївка не стане "легкою здобиччю" для росіян.

Більш детально про ситуацію навколо Авдіївки можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
АвдіївкаДонецька областьЗбройні сили УкраїниВійна Росії проти України