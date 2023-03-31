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Враг несет потери, город не окружен: в ВСУ рассказали о ситуации в районе Авдеевки

Фото: в ВСУ рассказали о ситуации в районе Авдеевки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские военные не дают российским оккупантам окружить Авдеевку, в рядах врага есть потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского в Telegram.

По его словам, россияне не прекращают попытки окружить Авдеевку. При этом они применяют штурмовые группы ЧВК "Вагнера", обстреливают город из артиллерии и авиации, используют бронетехнику.

"Силы обороны удерживают город и наносят врагу значительные потери, в частности, уничтожаются танки и другая бронетехника. Стоит задача не допустить окружения и наносить врагу максимальные потери. Она четко выполняется нашими воинами", - написал Тарнавский.

Напомним, ранее эксперт Роман Свитан заявлял, что Украина может использовать Авдеевку в качестве плацдарма для контрнаступления на Донецк.

Также мы писали, что, по словам эксперта Александра Коваленко, Авдеевка не станет "легкой добычей" для россиян.

Более детально о ситуации вокруг Авдеевки можете узнать в материале РБК-Украина.

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