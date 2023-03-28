Не буде легкою здобиччю: експерт оцінив шанси росіян захопити Авдіївку

Авдіївка, яка тримає оборону вже 9-й рік, стала важливою точкою на карті для російських окупантів. Російське командування побачило "вікно можливостей" після просування окупаційних військ на півночі міста.

За словами аналітика, росіяни за весь період штурмових дій не змогли якось кардинально змінити своє положення стосовно того, що відбувалося три-чотири роки тому. Однак на північному напрямку окупантам вдалося перерізати трасу Н-20 по Красногорівці та Кам'янці.

"Біля Красногорівки зараз там точаться бої. Фактично вони намагаються саме з півночі зайти в північну локацію в Авдіївці і перерізати безпосередньо трасу 0542 - основну логістичну артерію на Орлівку", - пояснив він.

Саме просування росіян на півночі, як зазначає Коваленко, здалося окупаційному командуванню "вікном можливостей" для взяття Авдіївки в оперативне оточення раніше, ніж вдасться захопити Бахмут.

"Вони дійсно будуть намагатися тиснути саме в цьому напрямку, використовуючи вже навіть підрозділи російських регулярних військ. Це можуть бути десантні підрозділи та придана артилерія, яку росіяни значно можуть відправити як підкріплення", - сказав в коментарі РБК-Україна експерт.

Коваленко вважає, що Авдіївка є важливою ціллю для РФ, оскільки після поразок в Бахмуті окупантам потрібно продемонструвати хоч якусь перемогу та згодувати росіянам черговий "інформаційний фаст-фуд".

"А саме Авдіївка їм здається, що буде нібито легкою здобиччю найближчим часом. Хоча місто, яке дев'ятий рік тримає оборону, таким 100% не буде. До того ж там є багато схожих моментів з Бахмутом. Наприклад, якщо заходити з півночі в Авдіївку, то там є також промзона - Авдіївський коксохім. Там є лінії нашої оборони, тож росіяни матимуть там ті самі проблеми з півночі, як мають в Бахмуті, зокрема, міські бої, які вони не зможуть повноцінно вести", - пояснив аналітик.

Тому, як резюмував Коваленко, порівнювати Авдіївку з Бахмутом доречно саме в такому контексті, однак сьогодні можна прогнозувати, що окупанти будуть посилювати тиск саме на це місто.