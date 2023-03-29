Авдіївка може стати плацдармом для контрнаступу ЗСУ на Донецьк, - експерт

Українські військові у разі продовження успішної оборони Авдіївки можуть у майбутньому використовувати її як плацдарм для наступу на Донецьк.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив полковник ЗСУ у запасі, військовий експерт Роман Світан.

Фото: Авдіївка на карті (натисніть, щоб збільшити)

"Поблизу міста (Авдіївки - ред.) знаходиться об'їзна дорога, яка відокремлює Донецьк від Макіївки. І її ширина дозволяє пройти там кільком бригадам і натиснути на Донецьк. Така ж історія з Мар'їнкою, тільки з іншого боку", - пояснив експерт стратегічну важливість Авдіївки.

Нагадаємо, раніше військово-політичний експерт Олександр Коваленко запевняв, що Авдіївка не буде легкою здобиччю для ворога і назвав причини.

Також ми писали, що, за словами керівника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, ситуація в Авдіївці залишається напруженою. Туди заборонили приїжджати волонтерам та журналістам.

Більш детально про те, як росіяни намагаються окупувати Авдіївку, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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