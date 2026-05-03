Ворог завдав удару по Запоріжжю, серед постраждалих є дитина

Обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, Запоріжжя та Запорізька область постійно перебувають під інтенсивними ворожими ударами. Російські війська цинічно б'ють по житловій забудові та інфраструктурі регіону, застосовуючи керовані авіаційні бомби (КАБи), безпілотні літальні апарати та артилерію.

Масовані обстріли завдають значної шкоди та призводять до жертв серед цивільного населення. Зокрема, за одну добу 21 квітня окупанти завдали 725 ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Внаслідок цього масованого обстрілу загинуло двоє людей, ще десять отримали поранення.

Крім того, ворог цілеспрямовано атакує об'єкти транспортної та соціальної інфраструктури. Вранці 22 квітня російські війська вдарили по транспортній інфраструктурі Запорізької області, через що є жертва.

Також 16 квітня росіяни випустили керовану авіабомбу безпосередньо по Запоріжжю. Тоді удару зазнав молитовний дім, який було повністю зруйновано, внаслідок чого одна людина загинула, а також є поранені. Регіон продовжує щоденно страждати від терористичних дій окупантів.