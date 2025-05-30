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Враг нанес ракетный удар под Харьковом: есть пострадавшие и разрушения

Харьковская область, Пятница 30 мая 2025 21:14
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Враг нанес ракетный удар под Харьковом: есть пострадавшие и разрушения Фото: враг нанес ракетный удар под Харьковом (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В результате ракетного удара по селу Васищево под Харьковом пострадал один человек. Повреждены несколько частных домов и гражданский автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление председателя Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

"Враг нанес ракетный удар по с. Васищево. На эту минуту известно об одном пострадавшем", - сообщил Синегубов.

Он также рассказал, что в результате вражеской атаки также известно о повреждении пяти частных домовладений и гражданского автомобиля.

Ситуация на фронте

Заметим, что за прошедшие сутки, 29 мая, на фронте было зафиксировано 173 боевых столкновения. Больше всего враг давил на Покровском, а также Курском направлениях.

Кроме того, глава отделения планирования 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Хартия" Алексей Крименюк рассказал, есть ли сейчас угроза масштабного наступления на Харьковскую область.

Напомним также, что примерно с 03:10 до 03:30 в Харькове прогремело несколько серий взрывов.

Как стало известно, российские военные ударили дронами по Слободскому району Харькова. В результате обстрела троллейбусного депо есть много повреждений и пострадавшие.

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