РФ вдарила по енергетиці в 4 областях, у двох регіонах відучора багато хто без світла

Наслідки атак

"Ворог завдав ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають", - йдеться у повідомленні Міненерго.

Як проінформували в Укренерго, внаслідок атак на енергетичні об’єкти на ранок зафіксовано знеструмлення споживачів у кількох регіонах.

Найбільш складна ситуація залишається на Дніпропетровщині та Донеччині, де багато споживачів перебувають без електропостачання ще відучора.

В "Укренерго" попередили, що через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену наслідками російських обстрілів, у більшості областей України діють обмеження споживання електроенергії.

Станом на ранок застосовуються графіки погодинних відключень обсягом 1 черги, а в період із 08:00 до 22:00 - графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Споживання зростає

Попит на електроенергію продовжує збільшуватися. За даними "Укренерго", станом на 6:30 ранку 7 листопада споживання було на 1,9% вищим, ніж у цей же час попереднього дня.

Актуальну інформацію про графіки можна переглянути на сайтах і сторінках регіональних операторів системи розподілу (обленерго).

Енергетики закликають українців раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години - вранці та ввечері. Це допоможе знизити навантаження на енергосистему та уникнути додаткових аварійних відключень.

Атака на Одеську область

У ДТЕК повідомили, що вночі ворог атакував енергетичний об’єкт компанії в Одеській області.

"Всі будинки були оперативно перезаживлені за резервними схемами", - розповіли у ДТЕК.

Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи одразу після дозволу від військових та рятувальників. У компанії зазначили, що пошкодження серйозні, тож ремонт потребуватиме часу.