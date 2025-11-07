РФ ударила по энергетике в 4 областях, в двух регионах со вчерашнего дня многие без света

В ночь на 7 ноября Россия нанесла новые удары по энергетической инфраструктуре в четырех областях. Самая сложная ситуация - в двух регионах, где многие потребители находятся без света еще со вчерашнего дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго, Укрэнерго и ДТЭК.
"Враг нанес удары по энергетической инфраструктуре Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - говорится в сообщении Минэнерго.
Как проинформировали в Укрэнерго, в результате атак на энергетические объекты на утро зафиксировано обесточивание потребителей в нескольких регионах.
Наиболее сложная ситуация остается на Днепропетровщине и Донетчине, где многие потребители находятся без электроснабжения еще со вчерашнего дня.
В "Укрэнерго" предупредили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной последствиями российских обстрелов, в большинстве областей Украины действуют ограничения потребления электроэнергии.
По состоянию на утро применяются графики почасовых отключений объемом 1 очереди, а в период с 08:00 до 22:00 - графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Спрос на электроэнергию продолжает увеличиваться. По данным "Укрэнерго", по состоянию на 6:30 утра 7 ноября потребление было на 1,9% выше, чем в это же время предыдущего дня.
Актуальную информацию о графиках можно посмотреть на сайтах и страницах региональных операторов системы распределения (облэнерго).
Энергетики призывают украинцев рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы - утром и вечером. Это поможет снизить нагрузку на энергосистему и избежать дополнительных аварийных отключений.
В ДТЭК сообщили, что ночью враг атаковал энергетический объект компании в Одесской области.
"Все дома были оперативно перезапитаны по резервным схемам", - рассказали в ДТЭК.
Энергетики начнут восстановительные работы сразу после разрешения от военных и спасателей. В компании отметили, что повреждения серьезные, поэтому ремонт потребует времени.
Напомним, сегодня ночью российская армия в очередной раз атаковала Одесскую область беспилотниками. Зафиксировано попадание в объекты энергетики. Также повреждения получили складские помещения и админздание. Жертв нет.
Еще сегодня под обстрелами россиян оказалось Запорожье: в городе взрывной волной выбило окна в жилых домах и детском саду.
В ряде областей Украины снова введены ограничения потребления электроэнергии. Это вынужденный шаг из-за последствий массированных ракетных и дроновых атак РФ по энергетической инфраструктуре.
Узнать актуальные графики отключений света 7 ноября в разных регионах Украины можно в материале РБК-Украина.