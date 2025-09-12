Ворог застосовує нові тактики на Лиманському напрямку: деталі від військового

Денисюк розповів, що все частіше атаки мають вигляд інфільтрацій через бойові порядки бригади. Російські окупати намагаються обходити передові позиції українців і заходити в тил штурмовими групами. Там знаходять будь-які придатні місця, аби заховатися і накопичуватись.

"Одним з ключових завдань, яке ставить їхнє командування, це вихід на наші позиції мінометників та операторів дронів. Саме ці засоби найбільше проблем доставляють російським штурмовим групам. Тому російське командування робить великий акцент на тому, щоб нав’язати стрілецький бій нашим операторам і мінометникам", - зазначив молодший сержант 66-ї ОМБр.

За його словами, зараз небо буквально всіяне ворожими дронами. Так само безпілотники супроводжують російських піхотинців під час штурмових дій. Більшість таких груп знищують ще на підступах.

"Холоднішими стали ночі. Бачимо використання групами противника наметів для пересування. Російські піхотинці залазять в намети, і регулярно набирають туди холодного повітря. Для того, щоб не бути помітними для тепловізійних дронів. Така тактика є", - зауважив Денисюк.