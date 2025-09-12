Враг применяет новые тактики на Лиманском направлении: детали от военного

Денисюк рассказал, что все чаще атаки имеют вид инфильтраций через боевые порядки бригады. Российские оккупанты пытаются обходить передовые позиции украинцев и заходить в тыл штурмовыми группами. Там находят любые пригодные места, чтобы спрятаться и накапливаться.

"Одной из ключевых задач, которую ставит их командование, это выход на наши позиции минометчиков и операторов дронов. Именно эти средства больше всего проблем доставляют российским штурмовым группам. Поэтому российское командование делает большой акцент на том, чтобы навязать стрелковый бой нашим операторам и минометчикам", - отметил младший сержант 66-й ОМБр.

По его словам, сейчас небо буквально усеяно вражескими дронами. Так же беспилотники сопровождают российских пехотинцев во время штурмовых действий. Большинство таких групп уничтожают еще на подступах.

"Более холодными стали ночи. Видим использование группами противника палаток для передвижения. Российские пехотинцы залезают в палатки, и регулярно набирают туда холодного воздуха. Для того чтобы не быть заметными для тепловизионных дронов. Такая тактика есть", - отметил Денисюк.