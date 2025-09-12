Враг применяет новые тактики на Лиманском направлении: детали от военного

На Лиманском направлении противник продолжает штурмы передовых позиций ВСУ, применяя дроны, инфильтрационные группы и хитрые тактики маскировки.
Об этом заявил младший сержант 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
Денисюк рассказал, что все чаще атаки имеют вид инфильтраций через боевые порядки бригады. Российские оккупанты пытаются обходить передовые позиции украинцев и заходить в тыл штурмовыми группами. Там находят любые пригодные места, чтобы спрятаться и накапливаться.
"Одной из ключевых задач, которую ставит их командование, это выход на наши позиции минометчиков и операторов дронов. Именно эти средства больше всего проблем доставляют российским штурмовым группам. Поэтому российское командование делает большой акцент на том, чтобы навязать стрелковый бой нашим операторам и минометчикам", - отметил младший сержант 66-й ОМБр.
По его словам, сейчас небо буквально усеяно вражескими дронами. Так же беспилотники сопровождают российских пехотинцев во время штурмовых действий. Большинство таких групп уничтожают еще на подступах.
"Более холодными стали ночи. Видим использование группами противника палаток для передвижения. Российские пехотинцы залезают в палатки, и регулярно набирают туда холодного воздуха. Для того чтобы не быть заметными для тепловизионных дронов. Такая тактика есть", - отметил Денисюк.
Заметим, что за прошедшие сутки на Лиманском направлении враг атаковал 21 раз.
Враг пытался продвинуться вперед в районах населенных пунктов Грековка, Торское, Шандриголовое, Дробышево, Колодязи, в направлении населенных пунктов Ямполь, Среднее, Ставки.
Стоит отметить, что утром Генеральный штаб Украины назвал два самых горячих направления на украинском фронте. Узнать подробнее о ситуации по всей линии фронта, а также ознакомиться с картами боевых действий можно в материале РБК-Украина.
Стоит также добавить, что за минувшие сутки российские войска потеряли почти 900 человек.
А украинские защитники тем временем уничтожили танк, две бронемашины, 40 артсистем, две реактивные системы залпового огня, 273 беспилотника оперативно-тактического уровня и 64 единицы автотехники врага.