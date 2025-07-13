Ворог втричі збільшив штурми на островах біля Херсону: в ЗСУ пояснили, чого хочуть росіяни
Російські окупаційні війська впродовж останнього тижня збільшили кількість штурмових дій на Придніпровському напрямку, в тому числі у районі Херсону. Також значно зросла кількість ударів безпілотниками та обстрілів правого берега Дніпра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина в ефірі телемарафону.
За словами Волошина, окупанти значно збільшили кількість штурмів - у 2-3 рази порівняно з попередніми тижнями. Замість 2-3 спроб штурму на день росіяни зараз здійснюють у середньому від 6 до 11 спроб.
"Ворог активізувався по всій острівній зоні, починаючи з півдня, де він щодня проводить один-два невеликі штурми, і закінчуючи, наприклад, автомобільним і залізничним Антонівськими мостами, де також щодня відбувається три-чотири невдалі спроби захопити наші позиції", - розповів він.
Волошин додав, що мета цих дій очевидна: захопити певні плацдарми та тримати їх під контролем. Росіяни спочатку закидають на острови продукти, боєприпаси та озброєння, а вже потім шлють туди штурмовиків, яким потрібно висадитись та закріпитись.
"Звичайно, це робити непросто, адже на цих островах навіть окопатися нема як – копнеш і вже підступає вода. Збудувати якесь укриття там теж неможливо. Але противник намагається все це робити", - розповів спікер Сил оборони.
Випалена земля
Також, за словами Волошина, окупанти в середньому на 10-15% збільшили кількість обстрілів правобережжя. Переважно це робиться за допомогою дронів, та має характер цілеспрямованого терору - ворог б'є в більшості по місцевих жителях та цивільній інфраструктурі, а не по військових цілях.
"Вони намагаються зробити вздовж берега "мертву зону". Тобто зруйнувати всі укріплення, укриття, щоб нам не було де триматися", - пояснив він.
Проте на тлі цього казати, що є безпосередня загроза масштабного наступу та форсування Дніпра поки що зарано, вважає він. Це справа віддаленого майбутнього, але зараз росіяни штурмувати не зможуть - не створено умов.
Терор Херсонщини
Російські окупанти активно тероризують Херсон та Херсонську область після того, як втекли звідти восени 2022 року. Останнім часом окупанти активно застосовують для цього дрони, але по обласному центру та населеним пунктам в деокупованих районах області також активно б'ють артилерією та КАБами.
Так, в ніч на 13 липня двох людей було поранено у Херсоні після артилерійського обстрілу з боку росіян. 9 липня окупанти обстріляли залізничний вокзал Херсону, та поранили трьох людей в одному з районів міста.
Окрім цього, 9 липня російські окупанти атакували село Правдине на Херсонщині ударним дроном типу "Молнія". Внаслідок атаки загинув маленький хлопчик Дмитрик. Дитині, яку вбили росіяни, було тільки рік та два місяці. 12 липня стало відомо, що воїни Збройних сил України вистежили та ліквідували росіян, які були відповідальні за цей злочин.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.