Ворог втричі збільшив штурми на островах біля Херсону: в ЗСУ пояснили, чого хочуть росіяни

Російські окупаційні війська впродовж останнього тижня збільшили кількість штурмових дій на Придніпровському напрямку, в тому числі у районі Херсону. Також значно зросла кількість ударів безпілотниками та обстрілів правого берега Дніпра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

За словами Волошина, окупанти значно збільшили кількість штурмів - у 2-3 рази порівняно з попередніми тижнями. Замість 2-3 спроб штурму на день росіяни зараз здійснюють у середньому від 6 до 11 спроб.

"Ворог активізувався по всій острівній зоні, починаючи з півдня, де він щодня проводить один-два невеликі штурми, і закінчуючи, наприклад, автомобільним і залізничним Антонівськими мостами, де також щодня відбувається три-чотири невдалі спроби захопити наші позиції", - розповів він.

Волошин додав, що мета цих дій очевидна: захопити певні плацдарми та тримати їх під контролем. Росіяни спочатку закидають на острови продукти, боєприпаси та озброєння, а вже потім шлють туди штурмовиків, яким потрібно висадитись та закріпитись.

"Звичайно, це робити непросто, адже на цих островах навіть окопатися нема як – копнеш і вже підступає вода. Збудувати якесь укриття там теж неможливо. Але противник намагається все це робити", - розповів спікер Сил оборони.

Випалена земля

Також, за словами Волошина, окупанти в середньому на 10-15% збільшили кількість обстрілів правобережжя. Переважно це робиться за допомогою дронів, та має характер цілеспрямованого терору - ворог б'є в більшості по місцевих жителях та цивільній інфраструктурі, а не по військових цілях.

"Вони намагаються зробити вздовж берега "мертву зону". Тобто зруйнувати всі укріплення, укриття, щоб нам не було де триматися", - пояснив він.

Проте на тлі цього казати, що є безпосередня загроза масштабного наступу та форсування Дніпра поки що зарано, вважає він. Це справа віддаленого майбутнього, але зараз росіяни штурмувати не зможуть - не створено умов.