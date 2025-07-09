У Херсонській області російський дрон забрав життя однорічного хлопчика: в ОВА показали фото

Фото: росіяни вдарили по приватному будинку в Херсонській області (t.me/olexandrprokudin)

Російські окупанти сьогодні, 9 липня, вдень вдарили по селу Правдине в Херсонській області. Унаслідок атаки загинув хлопчик, якому був лише рік і два місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна в Telegram.

"Ці дитячі іграшки, розкидані вибуховою хвилею, належали Дмитрику, якому був лише рік і два місяці. Сьогодні його вбила росія - безжально і цілеспрямовано", - написав Прокудін. Фото: наслідки удару по селу Правдине (t.me/olexandrprokudin) За його словами, росіяни вдарили по приватному будинку в селі Правдине, де дитина перебувала зі своєю прабабусею. Очільник ОВА висловив співчуття родині загиблого хлопчика та пообіцяв помсту окупантам.