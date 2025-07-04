Ворог вночі атакував Кіровоградську та Полтавську області: пошкоджені будинки, є поранені

Російські війська сьогодні вночі, 4 липня, атакували ударними безпілотниками Кіровоградську та Полтавську області. В результаті обстрілу пошкоджені будинки, є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Кіровоградської ОВА Андрія Райковича та Telegram керівника Полтавської ОВА Володимира Когута.

Обстріл Кіровоградської області

"Пережили чергову складну ніч. Небо над Кіровоградщиною розтинали десятки ворожих дронів. Активно працювали мобільні вогневі групи", - зазначив Райкович.

За його словами, у Знам'янській громаді частково пошкоджено житловий будинок. Нескладних поранень зазнала 52-річна жінка. Їй надано необхідну медичну допомогу. Здоров'ю нічого не загрожує.

Наслідки ударів по Полтавській області

"Ворог вчергове атакував Полтавщину. Сьогодні вночі в області працювала ППО. Внаслідок падіння уламків БпЛА у Кременчуцькому районі пошкоджено покрівлю та вікна житлового будинку. На жаль, травмовані двоє людей. Їх госпіталізували", - зазначив голова Полтавської ОВА.

Когут також повідомив, що вчора пізно ввечері, 3 липня, унаслідок падіння уламків ворожих дронів в Полтавському районі на території приватного домоволодіння пошкоджено легковий автомобіль, також травмувань зазнало двоє людей.