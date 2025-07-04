Враг ночью атаковал Кировоградскую и Полтавскую области: повреждены дома, есть раненые
Российские войска сегодня ночью, 4 июля, атаковали ударными беспилотниками Кировоградскую и Полтавскую области. В результате обстрелов повреждены дома, есть раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Кировоградской ОГА Андрея Райковича и Telegram руководителя Полтавской ОГА Владимира Когута.
Обстрел Кировоградской области
"Пережили очередную сложную ночь. Небо над Кировоградщиной рассекали десятки вражеских дронов. Активно работали мобильные огневые группы", - отметил Райкович.
По его словам, в Знаменской громаде частично поврежден жилой дом. Несложные ранения получила 52-летняя женщина. Ей оказана необходимая медицинская помощь. Здоровью ничего не угрожает.
Последствия ударов по Полтавской области
"Враг в очередной раз атаковал Полтавщину. Сегодня ночью в области работала ПВО. В результате падения обломков БпЛА в Кременчугском районе повреждена кровля и окна жилого дома. К сожалению, травмированы два человека. Их госпитализировали", - отметил председатель Полтавской ОГА.
Когут также сообщил, что вчера поздно вечером, 3 июля, в результате падения обломков вражеских дронов в Полтавском районе на территории частного домовладения поврежден легковой автомобиль, также травмированы два человека.
Ночной обстрел Украины 4 июля
Этой ночью, 4 июля, россияне атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами. Основной удар пришелся на Киев. В по меньшей мере пяти районах города зафиксировали последствия атаки. Повреждены дома и нежилые здания, а также учебные заведения, больницы.
Кроме того, в столице была повреждена железнодорожная инфраструктура. Из-за пожаров жителей Киева призвали закрыть окна, поскольку в воздухе продукты горения.
Больше о последствиях удара по Киеву - в материале РБК-Украина.
По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 4 июля россияне запустили по Украине 550 средств воздушного нападения, среди которых дроны-камикадзе, а также баллистические и крылатые ракеты. Киев был основным направлением удара.
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