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Ворог вивів у Чорне море кілька ракетоносіїв: який можливий залп "Калібрів"

П'ятниця 29 листопада 2024 07:08
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Ворог вивів у Чорне море кілька ракетоносіїв: який можливий залп "Калібрів" Фото: в Чорному морі помітили російські кораблі-носії ракет "Калібр" (t.me/nexta_live)
Автор: Володимир Костирін

В акваторії Чорного моря сьогодні вранці, 29 листопада, фіксуються три російські військові кораблі. Усі вони є носіями крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

Як уточнили у військовому відомстві, дані ракетоносії ворога, розташовані в Чорному морі, у разі атаки здатні випустити загальним залпом до 16 ракет типу "Калібр".

Між тим в Азовському морі за даними на 06:00 російські кораблі - відсутні.

У ВМС ЗСУ додали, що в Середземному морі також не фіксуються кораблі країни-агресора.

Ворог вивів у Чорне море кілька ракетоносіїв: який можливий залп &quot;Калібрів&quot;

Військові також поінформували, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 6 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор,
  • до Азовського моря - 9 суден, жодне з них не рухалось з протоки Босфор.

Застосування окупантами "Калібрів" під час ударів по Україні

Нагадаємо, під час вчорашньої масованої комбінованої атаки, 28 листопада, російські загарбники загалом запустили по Україні 188 ракет різних типів та ударних безпілотників.Серед засобів нападу були й 28 крилатих ракет "Калібр" - ворог бив ними по Україні з акваторії Чорного моря.

При цьому використані росармією для атаки "Калібри" були з касетними боєприпасами. Військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в коментарі РБК-Україна звернув увагу, що такі ракети становлять подвійну загрозу.

Додамо, 17 листопада, під час іншого російського масованого комбінованого удару по Україні, коли було запущено ворогом 90 дронів та 120 ракет, серед засобів нападу також були "Калібри".

Також нагадаємо, в середині листопада представник українських ВМС Дмитро Плетенчук зазначив, що ефективність ракет "Калібр", якими РФ атакує Україну, суттєво знизилася.

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