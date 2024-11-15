Ефективність "Калібрів", якими РФ атакує Україну, суттєво знизилася, - ВМС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука під час брифінгу в Медіацентрі "Україна".

"Це небезпечна, але вже не настільки результативна зброя. Її ефективність суттєво знизилася. Проте не варто повністю списувати її з рахунків: у Чорному морі росія має вісім платформ-носіїв для запуску "Калібрів". Коли вони не атакують, то накопичують ракети. Але застосування цієї зброї окремо не дає бажаних результатів, і Росія це розуміє", - зазначив Плетенчук.

За його словами, під час останніх масованих атак Повітряні сили України знищували всі випущені "Калібри". Це свідчить про ефективність української протиповітряної оборони.

"Не варто виключати, що ракети можуть використовуватися у комбінованих атаках чи під час навчальних операцій російських моряків. Однак навіть у таких сценаріях результативність "Калібрів" є сумнівною", - додав він.

Попри це, зважаючи на велику кількість такої зброї в Чорному морі, Україна продовжує залишатися у стані постійної готовності до будь-яких сценаріїв.