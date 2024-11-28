РФ застосувала "Калібри" з касетними боєприпасами: експерт розповів, у чому їх небезпека

Росія під час масованої атаки 28 листопада застосувала крилаті ракети "Калібр" з касетними боєприпасами. Такі ракети становлять подвійну загрозу.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

Як зазначив експерт, від того, на якій висоті підривається ракета, залежить площа ураження касетними снарядами. Чим вища висота, тим більша площа ураження, але тим менша щільність.

За його словами, у касетних суббоєприпасах, які використовує України, розривається до 96-97%, а в росіян - 50 на 50.

"Тому подвійна небезпека - небезпека від того, що велика площа закривається, і небезпека в тому, що потім вони розриваються. Вони небезпечні, собака може пробігти, штовхнути і вона підірветься", - пояснив Гетьман.

Експерт додав, що касетні боєприпаси використовується там, де немає броньованих укріплень.

Нагадаємо, "Калібр" - це крилата ракета морського базування. Росія запускає "Калібри" по Україні з Чорного та Азовського морів. Взимку 2022 року окупанти часто використовували ці ракети під час масованих обстрілів.

За даними Повітряних сил, сьогодні, 28 листопада, росіяни випустили по Україні 28 крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря. Як повідомив президент Володимир Зеленський, "Калібри" були споряджені касетними боєприпасами.