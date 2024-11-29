Враг вывел в Черное море несколько ракетоносителей: какой возможен залп "Калибров"

В акватории Черного моря сегодня утром, 29 ноября, фиксируются три российские военные корабля. Все они являются носителями крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на данные Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

Как уточнили в военном ведомстве, данные ракетоносители врага, расположенные в Черном море, в случае атаки способны запустить общим залпом до 16 ракет типа "Калибр".

Между тем в Азовском море по данным на 6 часов российские корабли - отсутствуют.

В ВМС ВСУ добавили, что в Средиземном море также не фиксируются корабли страны-агрессора.

Военные также проинформировали, что за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

в Черное море - 6 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор,

в Азовское море - 9 судов, ни одно из них не двигалось из пролива Босфор.

Применение оккупантами "Калибров" во время ударов по Украине

Напомним, во время вчерашней массированной комбинированной атаки, 28 ноября, российские захватчики в общей сложности запустили по Украине 188 ракет различных типов и ударных беспилотников.

При этом использованные росармией для атаки "Калибры" были с кассетными боеприпасами. Военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в комментарии РБК-Украина обратил внимание, что такие ракеты представляют двойную угрозу.

Добавим, 17 ноября, во время другого российского массированного комбинированного удара по Украине, когда было запущено врагом 90 дронов и 120 ракет, среди средств нападения тоже были "Калибры".

Также напомним, что в середине ноября представитель украинских ВМС Дмитрий Плетенчук отметил, что эффективность ракет "Калибр", которыми РФ атакует Украину, существенно снизилась.