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Ворог відчує їх наслідки. Резніков після домовленостей із колегами з США

Фото: міністр оборони Олексій Резніков (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Глава Міноборони Олексій Резніков провів двосторонні перемовини з представниками США на полях засідання у форматі "Рамштайн". Він пообіцяв, що наслідки досягнутих домовленостей відчує ворог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку Резнікова.

Зокрема, він провів переговори з головою Пентагону Ллойдом Остіном та керівником Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі на полях засідання у форматі "Рамштайн".

"У нас була плідна двостороння зустріч з нашими американськими колегами. Це була відверта розмова спільною мовою. Я вдячний великим друзям України Ллойду Остіну та Марку Міллі за їх лідерство у зміцненні антикремлівської коаліції. Ми ефективно та прозоро використовуємо допомогу, яку надає американський народ. Ворог відчує наслідки наших домовленостей", - написав Резніков.

Нагадаємо, як заявив глава Пентагону Ллойд Остін, на зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" будуть обговорені три ключові питання: ППО, боєприпаси та засоби підтримки.

Тим часом глава Міноборони Олексій Резніков підкреслив, на засіданні будуть обговорювати стратегію нашої держави у боротьбі проти Росії, а також потреби ЗСУ.

Детальніше про очікування від "Рамштайну-11" читайте в матеріалі РБК-Україна.

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