Стратегія та потреби ЗСУ: Резніков розповів про порядок денний "Рамштайну"

На засіданні Контактної групи з оборони України будуть обговорювати стратегію нашої держави у боротьбі проти Росії, а також потреби ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Олексія Резнікова у Twitter .

Він зазначив, що сьогодні - річниця засідань у форматі "Рамштайн".

"На порядку денному - аналіз зробленого, наша стратегія на 2023 рік, поточні потреби Збройних Сил та розподіл програм допомоги всім підрозділам Збройних Сил України", - написав міністр.

Резніков зазначив, що Україна відчуває підтримку партнерів та продовжує прагнути перемоги.

Зазначимо, що Резніков та міністр оборони США Ллойд Остін вже зустрілися перед засіданням "Рамштайну"

Детальніше про очікування від сьогоднішнього засідання - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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