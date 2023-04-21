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Враг ощутит их последствия. Резников после договоренностей с коллегами из США

Фото: министр обороны Алексей Резников (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Глава Минобороны Алексей Резников провел двусторонние переговоры с представителями США на полях заседания в формате "Рамштайн". Он пообещал, что последствия достигнутых договоренностей ощутит враг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу Резникова.

В частности, он провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином и руководителем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли на полях заседания в формате "Рамштайн".

"У нас была плодотворная двусторонняя встреча с нашими американскими коллегами. Это был откровенный разговор на общем языке. Я благодарен большим друзьям Украины Ллойду Остину и Марку Милли за их лидерство в укреплении антикремлевской коалиции. Мы эффективно и прозрачно используем помощь, оказываемую американским народом. Враг почувствует последствия наших договоренностей", - написал Резников.

Напомним, как заявил глава Пентагона Ллойд Остин, на встрече Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" будут обсуждены три ключевых вопроса: ПВО, боеприпасы и средства поддержки.

Между тем глава Минобороны Алексей Резников подчеркнул, что на заседании будут обсуждать стратегию нашего государства в борьбе против России, а также потребности ВСУ.

Подробнее об ожиданиях от "Рамштайна-11" читайте в материале РБК-Украина.

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ПентагонСоединенные Штаты АмерикиАлексей РезниковВстреча Рамштайн