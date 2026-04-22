Ворог вдарив по транспортній інфраструктурі Запорізької області, є жертва, - ОВА

Нагадаємо, напередодні, 21 квітня, окупанти завдали 725 ударів по Запоріжжю та Запорізькому району. Тоді загинули двоє людей, ще десятеро отримали поранення. Ворог цинічно бив по житловій забудові дронами та артилерією.

Того ж дня росіяни атакували Суми: у Зарічному районі зафіксовано понад 5 влучань БпЛА. Постраждали четверо осіб, зокрема 17-річна дитина. Також минулого вечора РФ завдала удару дроном по багатоповерхівці у Харкові - п’ятеро людей звернулися по медичну допомогу.