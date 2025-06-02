Ворог вдарив по підприємству на Чернігівщині, сталася масштабна пожежа

Ворог завдав удару по підприємству на Чернігівщині. Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
Сьогодні вранці на Чернігівщині ворог завдав удару по одному з промислових підприємств.
Внаслідок атаки сталася масштабна пожежа на території виробничого об’єкта.
Рятувальники оперативно локалізували займання на площі 6800 кв. м. Загрози подальшого розповсюдження вогню наразі немає.
За інформацією ДСНС України, тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.
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