Ворог вдарив по підприємству на Чернігівщині, сталася масштабна пожежа

Атака на Україну

В Україні в ніч на 2 червня двічі оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку. Зокрема, і через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з північного сходу.

У Києві та Харкові було чутно кілька вибухів, у місті працювала система протиповітряної оборони.

За словами міського голови Ігоря Терехова, сьогодні зранку дві балістичні ракети влучили у житловий район Харкова.

Одна ракета влучила в землю - пошкоджено фасадну частину гуртожитку та три пʼятиповерхових житлових будинки. У будинках повибивало вікна, пошкоджені фасади.

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