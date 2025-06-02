Враг ударил по предприятию на Черниговщине, произошел масштабный пожар

Атака на Украину

В Украине в ночь на 2 июня дважды объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности. В частности, и из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения с северо-востока.

В Киеве и Харькове было слышно несколько взрывов, в городе работала система противовоздушной обороны.

По словам городского головы Игоря Терехова, сегодня утром две баллистические ракеты попали в жилой район Харькова.

Одна ракета попала в землю - повреждена фасадная часть общежития и три пятиэтажных жилых дома. В домах выбило окна, повреждены фасады.

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