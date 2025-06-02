RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Враг ударил по предприятию на Черниговщине, произошел масштабный пожар

Фото: Атака РФ на Черниговщину (facebook.com_DSNSPOLTAVA)
Автор: Владислава Ткаченко

Враг нанес удар по предприятию на Черниговщине. В результате атаки возник масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Сегодня утром на Черниговщине враг нанес удар по одному из промышленных предприятий.

В результате атаки произошел масштабный пожар на территории производственного объекта.

Спасатели оперативно локализовали возгорание на площади 6800 кв. м. Угрозы дальнейшего распространения огня пока нет.

 
Фото: Атака РФ на Черниговщину (t.me/dsns_telegram)

По информации ГСЧС Украины, продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Атака на Украину

В Украине в ночь на 2 июня дважды объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности. В частности, и из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения с северо-востока.

В Киеве и Харькове было слышно несколько взрывов, в городе работала система противовоздушной обороны.

По словам городского головы Игоря Терехова, сегодня утром две баллистические ракеты попали в жилой район Харькова.

Одна ракета попала в землю - повреждена фасадная часть общежития и три пятиэтажных жилых дома. В домах выбило окна, повреждены фасады.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЧерниговская областьВойна в Украине