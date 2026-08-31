Ворог вдарив ФАБ-500 по центру Слов'янська: зруйновано багатоповерхівку, є поранені

Росія вранці в понеділок, 31 серпня, завдала авіаудару по Слов'янську на Донеччині. У центральній частині міста зруйновано під'їзд багатоповерхівки, десятки будівель отримали пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міського голови Слов'янська Вадима Ляха.

Що відомо про удар по Слов'янську

За словами міського голови, ворог вдарив по місту о 04:20 авіабомбою ФАБ-500. Влучання сталося в багатоповерховий будинок у центральній частині Слов'янська.

Внаслідок удару зруйновано під'їзд з першого по п'ятий поверхи в багатоквартирному будинку, а також окремий приватний будинок.

Лях розповів, що удар зачепив і сусідні будівлі. Пошкодження отримали:

щонайменше 32 багатоповерхівки;

готель;

дитячий садок;

кілька автомобілів.

Станом на ранок відомо про чотирьох поранених унаслідок атаки. Усім їм уже надають медичну допомогу.

Тим часом у Києві та області хочуть змінити підхід до попередження про небезпеку. Влада опрацьовує різні сигнали тривоги залежно від типу загрози, а також можливу зміну режиму комендантської години.

Пропозиції мають представити найближчим часом.

Як повідомляло РБК-Україна, на тлі масованих ударів по складах в Україні поширювались побоювання щодо дефіциту продуктів.