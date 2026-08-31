Ворог вдарив ФАБ-500 по центру Слов'янська: зруйновано багатоповерхівку, є поранені
Росія вранці в понеділок, 31 серпня, завдала авіаудару по Слов'янську на Донеччині. У центральній частині міста зруйновано під'їзд багатоповерхівки, десятки будівель отримали пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міського голови Слов'янська Вадима Ляха.
Що відомо про удар по Слов'янську
За словами міського голови, ворог вдарив по місту о 04:20 авіабомбою ФАБ-500. Влучання сталося в багатоповерховий будинок у центральній частині Слов'янська.
Внаслідок удару зруйновано під'їзд з першого по п'ятий поверхи в багатоквартирному будинку, а також окремий приватний будинок.
Лях розповів, що удар зачепив і сусідні будівлі. Пошкодження отримали:
- щонайменше 32 багатоповерхівки;
- готель;
- дитячий садок;
- кілька автомобілів.
Станом на ранок відомо про чотирьох поранених унаслідок атаки. Усім їм уже надають медичну допомогу.
Тим часом у Києві та області хочуть змінити підхід до попередження про небезпеку. Влада опрацьовує різні сигнали тривоги залежно від типу загрози, а також можливу зміну режиму комендантської години.
Пропозиції мають представити найближчим часом.
Як повідомляло РБК-Україна, на тлі масованих ударів по складах в Україні поширювались побоювання щодо дефіциту продуктів.
Радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив, що ворог атакує не їжу, а великий бізнес, і закликав не піддаватися панічним настроям.
А напередодні експерти пояснювали, чому українській протиповітряній обороні складно збивати реактивні "Шахеди".
За словами фахівця, швидкість таких дронів перевищує 400-450 кілометрів на годину, тому більшість дронів-перехоплювачів просто не витримують такого темпу польоту.