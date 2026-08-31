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Ворог вдарив ФАБ-500 по центру Слов'янська: зруйновано багатоповерхівку, є поранені

09:20 31.08.2026 Пн
2 хв
Міський голова показав наслідки атаки
aimg Олена Чупровська
Ворог вдарив ФАБ-500 по центру Слов'янська: зруйновано багатоповерхівку, є поранені Ілюстративне фото: РФ ударила ФАБ-500 по центру Слов'янська (росЗМІ)
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Росія вранці в понеділок, 31 серпня, завдала авіаудару по Слов'янську на Донеччині. У центральній частині міста зруйновано під'їзд багатоповерхівки, десятки будівель отримали пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міського голови Слов'янська Вадима Ляха.

Що відомо про удар по Слов'янську

За словами міського голови, ворог вдарив по місту о 04:20 авіабомбою ФАБ-500. Влучання сталося в багатоповерховий будинок у центральній частині Слов'янська.

Внаслідок удару зруйновано під'їзд з першого по п'ятий поверхи в багатоквартирному будинку, а також окремий приватний будинок.

Лях розповів, що удар зачепив і сусідні будівлі. Пошкодження отримали:

  • щонайменше 32 багатоповерхівки;
  • готель;
  • дитячий садок;
  • кілька автомобілів.

Станом на ранок відомо про чотирьох поранених унаслідок атаки. Усім їм уже надають медичну допомогу.

Тим часом у Києві та області хочуть змінити підхід до попередження про небезпеку. Влада опрацьовує різні сигнали тривоги залежно від типу загрози, а також можливу зміну режиму комендантської години.

Пропозиції мають представити найближчим часом.

Як повідомляло РБК-Україна, на тлі масованих ударів по складах в Україні поширювались побоювання щодо дефіциту продуктів.

Радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив, що ворог атакує не їжу, а великий бізнес, і закликав не піддаватися панічним настроям.

А напередодні експерти пояснювали, чому українській протиповітряній обороні складно збивати реактивні "Шахеди".

За словами фахівця, швидкість таких дронів перевищує 400-450 кілометрів на годину, тому більшість дронів-перехоплювачів просто не витримують такого темпу польоту.

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