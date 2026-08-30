У Києві хочуть оголошувати тривогу по-новому і змінити комендантську годину
У Києві та області можуть змінити режим комендантської години й запровадити різні сигнали тривоги залежно від типу загрози.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколу Калашника.
У Києві та області опрацьовують зміни в роботі транспорту й логістики під час тривалих повітряних тривог. Про це стало відомо після оперативної наради за участю команди "Укрзалізниці" на чолі з Олександром Перцовським, КМВА та військового командування.
За словами Калашника, окремо влада працює над диференційованою системою оповіщення - щоб сигнал відрізнявся залежно від типу загрози, а також над зміною режиму комендантської години в Києві та області.
Це необхідно для логістики, пересування людей і роботи економіки.
Напрацьовані пропозиції представлять завтра за ініціативою прем'єр-міністра Сергія Корецького. Міністр наголосив, що всі рішення ухвалюватимуть лише після погодження з військовими.
Нагадаємо, у січні в Києві оновили правила комендантської години - її не скасували, але додали винятки, зокрема цілодобову роботу "пунктів незламності".
Тоді ж уряд дозволив пересування вулицями в комендантську годину, щоб дістатися таких пунктів.