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У Києві хочуть оголошувати тривогу по-новому і змінити комендантську годину

22:51 30.08.2026 Нд
1 хв
Пропозиції винесуть на стіл уже завтра
aimg Валерія Абабіна
У Києві хочуть оголошувати тривогу по-новому і змінити комендантську годину Фото: Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник (t.me/Mykola_Kalashnyk)
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У Києві та області можуть змінити режим комендантської години й запровадити різні сигнали тривоги залежно від типу загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколу Калашника.

У Києві та області опрацьовують зміни в роботі транспорту й логістики під час тривалих повітряних тривог. Про це стало відомо після оперативної наради за участю команди "Укрзалізниці" на чолі з Олександром Перцовським, КМВА та військового командування.

За словами Калашника, окремо влада працює над диференційованою системою оповіщення - щоб сигнал відрізнявся залежно від типу загрози, а також над зміною режиму комендантської години в Києві та області.

Це необхідно для логістики, пересування людей і роботи економіки.

Напрацьовані пропозиції представлять завтра за ініціативою прем'єр-міністра Сергія Корецького. Міністр наголосив, що всі рішення ухвалюватимуть лише після погодження з військовими.

Нагадаємо, у січні в Києві оновили правила комендантської години - її не скасували, але додали винятки, зокрема цілодобову роботу "пунктів незламності".

Тоді ж уряд дозволив пересування вулицями в комендантську годину, щоб дістатися таких пунктів.

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