У Києві хочуть оголошувати тривогу по-новому і змінити комендантську годину

У Києві та області можуть змінити режим комендантської години й запровадити різні сигнали тривоги залежно від типу загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколу Калашника.

У Києві та області опрацьовують зміни в роботі транспорту й логістики під час тривалих повітряних тривог. Про це стало відомо після оперативної наради за участю команди "Укрзалізниці" на чолі з Олександром Перцовським, КМВА та військового командування.

За словами Калашника, окремо влада працює над диференційованою системою оповіщення - щоб сигнал відрізнявся залежно від типу загрози, а також над зміною режиму комендантської години в Києві та області.

Це необхідно для логістики, пересування людей і роботи економіки.

Напрацьовані пропозиції представлять завтра за ініціативою прем'єр-міністра Сергія Корецького. Міністр наголосив, що всі рішення ухвалюватимуть лише після погодження з військовими.