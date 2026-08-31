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Враг ударил ФАБ-500 по центру Славянска: разрушена многоэтажка, ранены

09:20 31.08.2026 Пн
2 мин
Городской голова показал последствия атаки
aimg Елена Чупровская
Враг ударил ФАБ-500 по центру Славянска: разрушена многоэтажка, ранены Иллюстративное фото: РФ ударила ФАБ-500 по центру Славянска (росСМИ)
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Россия утром в понедельник, 31 августа, нанесла авиаудар по Славянску в Донецкой области. В центральной части города разрушен подъезд многоэтажки, десятки построек получили повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост городского головы Славянска Вадима Ляха.

Что известно об ударе по Славянску

По словам мэра, враг ударил по городу в 04:20 авиабомбой ФАБ-500. Попадание произошло в многоэтажное здание в центральной части Славянска.

В результате удара разрушен подъезд с первого по пятый этажи в многоквартирном доме, а также отдельный частный дом.

Лях рассказал, что удар задел и соседние здания. Повреждения получили:

  • по меньшей мере 32 многоэтажки;
  • отель;
  • детский сад;
  • несколько автомобилей.

По состоянию на утро известно о четырех раненых в результате атаки. Всем им уже оказывается медицинская помощь.

Между тем, в Киеве и области хотят изменить подход к предупреждению об опасности. Власти разрабатывают различные сигналы тревоги в зависимости от типа угрозы, а также возможное изменение режима комендантского часа.

Предложения должны быть представлены в ближайшее время.

Как сообщало РБК-Украина, на фоне массированных ударов по составам в Украине распространялись опасения по поводу дефицита продуктов.

Советник президента Сергей "Флэш" Бескрестнов объяснил, что враг атакует не еду, а крупный бизнес, и призвал не поддаваться паническим настроениям.

А накануне эксперты объясняли, почему украинской противовоздушной обороне сложно сбивать реактивные "Шахеды".

По словам специалиста, скорость таких дронов превышает 400-450 километров в час, поэтому большинство дронов-перехватчиков просто не выдерживают такого темпа полета.

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