Враг ударил ФАБ-500 по центру Славянска: разрушена многоэтажка, ранены
Россия утром в понедельник, 31 августа, нанесла авиаудар по Славянску в Донецкой области. В центральной части города разрушен подъезд многоэтажки, десятки построек получили повреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост городского головы Славянска Вадима Ляха.
Что известно об ударе по Славянску
По словам мэра, враг ударил по городу в 04:20 авиабомбой ФАБ-500. Попадание произошло в многоэтажное здание в центральной части Славянска.
В результате удара разрушен подъезд с первого по пятый этажи в многоквартирном доме, а также отдельный частный дом.
Лях рассказал, что удар задел и соседние здания. Повреждения получили:
- по меньшей мере 32 многоэтажки;
- отель;
- детский сад;
- несколько автомобилей.
По состоянию на утро известно о четырех раненых в результате атаки. Всем им уже оказывается медицинская помощь.
Между тем, в Киеве и области хотят изменить подход к предупреждению об опасности. Власти разрабатывают различные сигналы тревоги в зависимости от типа угрозы, а также возможное изменение режима комендантского часа.
Предложения должны быть представлены в ближайшее время.
Как сообщало РБК-Украина, на фоне массированных ударов по составам в Украине распространялись опасения по поводу дефицита продуктов.
Советник президента Сергей "Флэш" Бескрестнов объяснил, что враг атакует не еду, а крупный бизнес, и призвал не поддаваться паническим настроениям.
А накануне эксперты объясняли, почему украинской противовоздушной обороне сложно сбивать реактивные "Шахеды".
По словам специалиста, скорость таких дронов превышает 400-450 километров в час, поэтому большинство дронов-перехватчиков просто не выдерживают такого темпа полета.