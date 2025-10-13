Ворог вдарив дроном по гуртожитку у Харкові, де жили переселенці з Куп'янська

Як розповів Терехов, вибух у місті спричинив дрон, запущений з території Російської Федерації. За його словами, зараз встановлюється тип безпілотника.

Удар припав по гуртожитку, де мешкають люди, зокрема вимушені переселенці з Куп'янська Харківської області.

Внаслідок вибуху обійшлося без постраждалих, проте пошкоджено вікна, дах та частину конструкцій будівлі.

Синєгубов додав, що також пошкоджено два цивільні автомобілі.

На місці працюють підрозділи ДСНС.