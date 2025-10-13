Враг ударил дроном по общежитию в Харькове, где жили переселенцы из Купянска

Как рассказал Терехов, взрыв в городе вызвал дрон, запущенный с территории Российской Федерации. По его словам, сейчас устанавливается тип беспилотника.

Удар пришелся по общежитию, где живут люди, в том числе вынужденные переселенцы из Купянска Харьковской области.

В результате взрыва обошлось без пострадавших, однако повреждены окна, крыша и часть конструкций здания.

Синегубов добавил, что также повреждены два гражданских автомобиля.

На месте работают подразделения ГСЧС.