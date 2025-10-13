Враг ударил дроном по общежитию в Харькове, где жили переселенцы из Купянска

В Харькове российские войска ударили по общежитию в Киевском районе города, где жили в том числе переселенцы из Купянска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и главу Харьковской ОГА Олега Синегубова.
Как рассказал Терехов, взрыв в городе вызвал дрон, запущенный с территории Российской Федерации. По его словам, сейчас устанавливается тип беспилотника.
Удар пришелся по общежитию, где живут люди, в том числе вынужденные переселенцы из Купянска Харьковской области.
В результате взрыва обошлось без пострадавших, однако повреждены окна, крыша и часть конструкций здания.
Синегубов добавил, что также повреждены два гражданских автомобиля.
На месте работают подразделения ГСЧС.
Напомним, в Харькове произошел взрыв в центральной части одного из районов города в зоне жилой застройки. После этого местные власти сообщили, что причины взрыва устанавливаются.
Сегодня ночью Харьков также находился под атакой российских ударных дронов.
Перед тем вражеские беспилотники массированно атаковали один из районов города, из-за чего более 20 тысяч жителей остались без электроснабжения.
Кроме того, российские войска недавно разрушили две трансформаторные подстанции, которые обеспечивали электроснабжение Харькова.