Ворог уважно стежить. Військові звернулися до українців напередодні зимових свят

Українців закликали дотримуватися чинних обмежень щодо проведення масових заходів у районах виконання бойових завдань, зокрема напередодні та під час зимових свят.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СтратКом ЗСУ .

"Ворог уважно слідкує за будь-якою інформацією щодо переміщення чи скупчення як українських військовослужбовців, так і цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що масові заходи, урочисті зібрання з великою ймовірністю можуть стати ціллю ракетних ударів або бомбардувань.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та зберігайте інформаційну тишу", - додали у СтратКомі.

Зимові свята в Україні

В Україні наближаються зимові свята. За новим календарем церкви, у 2023 році вони розпочнуться значно раніше. До того ж дату Різдва було змінено на державному рівні.

Також повідомлялося, що до зимових свят залишається зовсім небагато часу, а купити ялинку в Україні можна вже сьогодні. Цього року вартість доволі демократична. В асортименті - сосни, ялини, хвойні деревця в горщиках. Водночас лісники закликають іти по новорічну красуню лише на офіційні ялинкові ярмарки.