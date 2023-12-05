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Враг внимательно следит. Военные обратились к украинцам накануне зимних праздников

Украина, Вторник 05 декабря 2023 20:32
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Враг внимательно следит. Военные обратились к украинцам накануне зимних праздников Архивное фото: Военные обратились к украинцам накануне зимних праздников (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинцев призвали соблюдать действующие ограничения по проведению массовых мероприятий в районах выполнения боевых задач, в частности накануне и во время зимних праздников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ.

"Враг внимательно следит за любой информацией о перемещении или скопления как украинских военнослужащих, так и гражданского населения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что массовые мероприятия, торжественные собрания с большой вероятностью могут стать целью ракетных ударов или бомбардировок.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и сохраняйте информационную тишину", - добавили в СтратКоми.

Зимние праздники в Украине

В Украине приближаются зимние праздники. По новому календарю церкви, в 2023 году они начнутся гораздо раньше. К тому же дата Рождества была изменена на государственном уровне.

Также сообщалось, что до зимних праздников остается совсем немного времени, а купить елку в Украине можно уже сегодня. В этом году стоимость достаточно демократична. В ассортименте - сосны, ели, хвойные деревца в горшках. В то же время лесники призывают идти за новогодней красавицей только на официальные елочные ярмарки.

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