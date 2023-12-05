Дешевше 100 гривень. Які ціни на новорічні ялинки в Україні та де купити легально

До зимових свят залишається зовсім небагато часу, а купити ялинку в Україні можна вже сьогодні. Цьогоріч вартість доволі демократична. В асортименті – сосни, ялини, хвойні деревця у горщиках. Водночас лісники закликають йти за новорічною красунею лише на офіційні ялинкові ярмарки.

РБК-Україна розповідає, скільки коштують ялинки по регіонах, як не натрапити на продавців-браконьєрів, та чи є шкода від вирубання ялинок.

Як змінилися ціни за рік

Сезон продажу ялинок в Україні почався 1 грудня. Лісництва вже оприлюднили ціни та запевняють, що придбати святкове деревце у 2023 році вийде не дорожче ніж торік.

Середня ціна на ялинку складає від 135 грн за 1 метр. В залежності від густоти, розміру дерева та регіону вирощування вартість може дещо різнитися. Найнижчі ціни – на ялинки від 0,5 м (70-80 грн).

Минулого року вартість новорічних ялинок стартувала від 80 грн, а в середньому деревця висотою 1 м коштували 120-140 грн.

Фото: купувати ялинки рекомендують на спеціальних ярмарках (Віталій Носач, РБК-Україна)

У лісових господарствах наголошують, що купувати ялинки варто лише у перевірених постачальників за наявності маркування на деревцях. Незаконна вирубка несе шкоду довкіллю.

Київщина

Столичне лісове господарство пропонує хвойні дерева за ціною від 70 до 350 грн. Вартість залежить від розміру. У продажу є сосна звичайна, ялина, ялинки в горщику, які потім можна висадити в ґрунт. Лісники підготовили близько 18 тисяч дерев.

По Київській області облаштовані спеціальні майданчики для продажу від державного лісництва. Детальну інформацію про місця, де можна придбати деревце, надають за телефонами:

Білоцерківське лісове господарство – 0985052598

Богуславське лісове господарство – 0680378713

Бориспільське лісове господарство – 0673018276

Вищедубечанське лісове господарство – 0660169337

Димерське лісове господарство – 0970987645

Іванківське лісове господарство – 0671717159

Київське лісове господарство – 0444231456

Макарівське лісове господарство – 0501679065

Поліське лісове господарство – 0674014823

Ржищівський військовий лісгосп – 0950106252

Тетерівське лісове господарство – 0672152423

Житомирщина

Офіційний продаж ялинок у Житомирській області також здійснює Столичний лісовий офіс ДП "Ліси України". Діапазон цін – 70-350 грн. В наявності деревця від 0,5 м до 3 м.

У Житомирі ялинкові ярмарки працюватимуть за адресами:

вулиця Велика Бердичівська, 71 (на розі вулиць Великої Бердичівської та Довженка);

вулиця Вітрука, 13, 41;

вулиця Покровська, 96, 131, 151;

вулиця Чуднівська, 133;

проспект Миру, 8-10;

вулиця Київська, 97-а – 99 (майданчик через проїзну частину);

вулиця Небесної Сотні, 8, 10, 12, 14.

Номера телефонів, за якими можна дізнатися, де купити ялинку у лісництвах Житомирщині за посиланням.

Черкащина, Вінничина, Кіровоградщина

У цих регіонах продають ялинки, що вирощують на території лісів, підпорядкованих Центральному лісовому офісу ДП "Ліси України". На продаж підготовлено 33 тисячі дерев.

У Черкаській області працює 34 ялинкові ярмарки, У Вінницькій – 33, у Кіровоградській – 16. Дізнатися адреси пунктів продажу можна тут.

Дніпро, Запоріжжя

Східний лісовий офіс цьогоріч планує продати 7,5 тисяч хвойних дерев. Через війну обсяги ялинок на реалізацію значно скоротилися (у 2020 році – 20 тисяч лише на Дніпропетровщині), проте вони є вищими за минулий рік.

Вартість ялинок та контакти для інформації щодо місць продажу:

"Дніпровське лісове господарство" (0972463789):

Сосна звичайна – від 120 грн до 570 грн;

Сосна кримська – від 180 грн до 2700 грн;

Набір хвойних гілок – 150 грн.

"Новомосковське лісове господарство" (0504526239):

Сосна звичайна – від 180 грн до 570 грн;

Сосна кримська – від 210 грн до 3000 грн;

Набір хвойних гілок – 150 грн.⠀

"Петриківське лісове господарство" (0963455461):

Сосна кримська – від 120 грн до 600 грн.

"Запорізьке лісове господарство" (0503985851):

Сосна кримська – від 240 грн до 1560 грн;

Набір хвойних гілок – від 75 грн до 150 грн.

Полтавська та Харківська область

Купити хвойне деревце можна у всіх лісництвах Полтавщини та Харківщини (адреси та контакти). Середні ціни становлять:

сосна звичайна до 1 м – 96 грн ;

; сосна звичайна від 1 до 2 м – 132 грн ;

; сосна звичайна від 2 до 3 м – 240 грн ;

; сосна кримська до 1 м – 168 грн ;

; сосна кримська від 1 до 2 м – 252 грн ;

; сосна кримська від 2 до 3 м – 360 грн.

Волинь та Рівненщина

Лісники Волинської та Рівненської областей пропонують придбати широкий асортимент хвойних дерев різної висоти:

ялини звичайні – 300 грн за 1 м;

за 1 м; ялиці білі – 600 грн за 1 м;

за 1 м; ялини колючі – 400 грн за 1 м;

за 1 м; ялини канадські у горщику – 1000 грн ;

; сосни кримські – від 300 грн ;

; деревцята в контейнері – від 500 грн.

Перелік місць продажу та контакти сформували лісництва.

Івано-Франківщина

Ціни на ялинки складають від 130 грн до 700 грн. Придбати хвойні дерева Карпатських лісових господарств можна за цими адресами:

"Івано-Франківське лісове господарство" (Івано-Франківськ, вул.Василіянок, 48);

"Коломийське лісове господарство" (с. Нижній Вербіж, вул. Дружби 18);

"Осмолодське лісове господарство" (смт. Перегінське, вул. Сагайдачного, 142).

Хмельниччина, Буковина, Тернопільщина

В асортименті лісових господарств – ялини, ялиці та сосни, хвоя у горщиках. Розміри – від мініатюрних деревцят 0,5 м до великих та пухнастих дерев заввишки до 3 м. Ціни коливаються від 120 грн до 600 грн.

Всього облаштовано 40 точок продажу ялинок у Хмельницькій, Чернівецькій, Тернопільскій областях. Адреси та контакти можна дізнатися за посиланням.

Сумщина та Чернігівщина

Для новорічних ялинкових ярмарків у Сумській та Чернігівській областях лісники Північного лісового офісу підготували 36,5 тисяч хвойних дерев.

На Сумщині ціни стартують від 80 грн (Шосткинський район). У Чернігівській області з 4 грудня офіційно продаватимуть ялинки в 61 філії лісових господарств. Вартість становить також від 80 грн. Найдорожчі новорічні красуні коштують 700 гривень.

Повний перелік майданчиків, де продають хвойні дерева оприлюднили в лісних господарствах.

Бирки та штрих-коди: на що звертати увагу при купівлі ялинки

Самостійний зруб хвойних дерев у лісах є незаконним. Продавати ялинки мають право лише лісові господарства, що спеціально їх заготовляють. Такі деревцята мають спеціальні бирки зі штрих-кодами.

Щоб дізнатися, чи не купуєте ви ялинку з "чорного ринку", потрібно перевірити наявність бирки та інформації на ній. Для цього необхідно ввести ідентифікаційний номер з бирки на сайті Держагенства лісових ресурсів України. В результаті має з'явитися інформація про лісництво, де була вирощена ялинка.

Скріншот з порталу Державної агенції лісових ресурсів України

Також "легальність" хвойного дерева можна перевірити за допомогою застосунку "Ялинка.info".

Штрафи за самостійну вирубку

Самостійне вирубування хвойних насаджень у лісах карається штрафами (регулюється постановами Кабміну, Кодексом про адміністративні правопорушення). Розмір залежить від заподіяної шкоди довкіллю, місця вирубки та розмірів дерева.

Штраф за незаконне вирубування хвойних дерев віком до 41 року в грудні-січні – 759 до 3432 грн.

Штраф за незаконне вирубування хвойних дерев на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду за межами населених пунктів – від 8621 грн до 42 690 грн.

Адміністративний штраф за незаконну рубку хвойних дерев для громадян становить від 510 до 1020 грн, а для посадових осіб – 2550-5100 грн.

Крім адміністративної відповідальності, за незаконну порубку, перевезення, зберігання та збут деревини може загрожувати й кримінальна відповідальність за статтею 246 Кримінального кодексу України. Такі порушення караються штрафом від 17 тис. до 25,5 тис. грн або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.

Чи шкодить лісам вирубання ялинок

На відміну від браконьєрського вирубання хвойних насаджень, заготівля ялинок лісовими господарствами не несе шкоди природі.

Як розповіли в ДП "Ліси України", дерева вирощують на спеціальних новорічних плантаціях, які є у кожній області. "Створення плантацій новорічних ялинок є екологічно та економічно виправданим, бо час дозволяє за 60 років створити та реалізувати щонайменше 10 плантацій таких деревцят", – зазначають у лісництвах.

Також новорічні ялинки та сосни заготовляються під час рубок формування й оздоровлення лісів, тому це не шкодить екосистемі, а несе лише користь.

Загалом, щоб виростити ялинку для продажу на зимові свята потрібно від 4 до 8 років. Процес заготівлі починається зі збору шишок, які просушують, потім добувають з них насіння, висівають, вирощують сіянці. З них вже і зростає ялинка. Новорічні ялинки спеціально кронують (підрізають) для пишності гілочок.