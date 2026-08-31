Ворог ударив по терміналу "Нової пошти" на Одещині

Що відомо про удар по терміналу "Нової пошти"

За словами очільника Одеської ОВА, ворог влучив саме в термінал логістичної компанії "Нова пошта" в Одеській області.

Після удару на об'єкті виникла пожежа. Наразі вогонь уже повністю ліквідовано.

Інформація про постраждалих станом на зараз не надходила. На місці удару працюють усі відповідні оперативні служби. Масштаб пошкоджень терміналу поки уточнюється.

Напередодні у Києві та області повідомили про можливі зміни підходу до оповіщення населення.

Тим часом влада опрацьовує різні сигнали тривоги залежно від типу загрози, а також можливу зміну режиму комендантської години в столиці.

Крім того, фахівці пояснювали, чому українській протиповітряній обороні складно збивати реактивні "Шахеди".